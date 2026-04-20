Три человека пострадали в ДТП под Рязанью

ДТП случилось днем 18 апреля на 4-м километре дороги «Стенькино — Пущино». Столкнулись ВАЗ-2112 под управлением водителя 2005 года рождения и Lada Largus, за рулем которой находился 56-летний мужчина. Пострадали водитель ВАЗ и его 17-летний пассажир, а также пассажирка Lada 1970 года рождения.

Три человека пострадали в ДТП под Рязанью. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Фото ОГИБДД ОМВД России по Рязанскому району.