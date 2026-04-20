Суд взыскал с рязанской компании 30 000 рублей за использование чужого фото собора

Установлено, что фотограф С. С. Дегтярев создал снимок «Спасо-Преображенский собор», нанес на него водяной знак и разместил в своем блоге. В дальнейшем он передал исключительные права на фото в доверительное управление истцу. Ответчик использовал изображение на своем сайте без разрешения и без выплаты вознаграждения. Решение пока не вступило в законную силу.

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил иск агентства «Пейзаж» к ООО «Генератор Продаж» о взыскании 30 000 рублей компенсации за нарушение авторских прав. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что фотограф С. С. Дегтярев создал снимок «Спасо-Преображенский собор», нанес на него водяной знак и разместил в своем блоге. В дальнейшем он передал исключительные права на фото в доверительное управление истцу. Ответчик использовал изображение на своем сайте без разрешения и без выплаты вознаграждения. Решение пока не вступило в законную силу.