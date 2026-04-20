Суд признал законным предупреждение УФАС рязанскому водоканалу

Антимонопольная служба ранее выдала предприятию предупреждение за начисление компании «Пять звезд» платы за сброс загрязняющих веществ в сточных водах с повышающим коэффициентом 2. Водоканал ссылался на пункт 203 Правил водоснабжения и водоотведения, который позволяет взимать такую плату с объектов, ведущих «вредные» виды деятельности, включая общепит и складирование.

Арбитражный суд Рязанской области отказал МП «Водоканал города Рязани» в удовлетворении требований о признании недействительным предупреждения Рязанского УФАС. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Антимонопольная служба ранее выдала предприятию предупреждение за начисление компании «Пять звезд» платы за сброс загрязняющих веществ в сточных водах с повышающим коэффициентом 2. Водоканал ссылался на пункт 203 Правил водоснабжения и водоотведения, который позволяет взимать такую плату с объектов, ведущих «вредные» виды деятельности, включая общепит и складирование.

Однако суд установил, что «Пять звезд» занимается производством швейной продукции, не ведет складскую деятельность и не организует питание сотрудников — они лишь приносят еду с собой. В связи с этим суд признал действия Водоканала незаконными и нарушающими баланс интересов сторон.