Шацкий округ занял первое место в Рязанской области по надоям молока

Шацкий округ вышел в лидеры молочного животноводства Рязанской области. Местные хозяйства получили 29 тысяч тонн молока, что обеспечило району чистую победу в региональном рейтинге, сообщили в пресс-службе администрации. По итогам 2025 года Рязанская область заняла 11 место в общероссийском рейтинге производства молока и вторую позицию в Центральном федеральном округе.