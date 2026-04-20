Рязанского иерея запретили в священнослужении за недостойное поведение

В Скопинском округе иерей Павел Плятов запрещен в священнослужении «за поведение, недостойное священного сана». Соответствующий указ 20 апреля опубликован на сайте Скопинской епархии.
Против иерея Павла Плятова начато церковное судопроизводство.
Ему запрещается ношение креста, священнических одежд (кроме подрясника и скуфьи). Также иерей Павел Плятов лишается права преподавания благословения и причащения священническим чином.
Запреты будут действовать до вынесения решения Церковного суда.
Соответствующий указ подписан епископом Скопинским и Шацким Питиримом.
Согласно данным с сайта епархии, Павел Плятов — настоятель Борисо-Глебского храма в селе Секирино Скопинского района, храма прп. Феодора Ушакова в воинской части № 55443 в селе Шелемишево, храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Шелемишево.
Фото: сайт Скопинской епархии.