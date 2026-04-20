Рязанского иерея запретили в священнослужении за недостойное поведение

В Скопинском округе иерей Павел Плятов запрещен в священнослужении «за поведение, недостойное священного сана». Соответствующий указ 20 апреля опубликован на сайте Скопинской епархии. Против иерея Павла Плятова начато церковное судопроизводство. Ему запрещается ношение креста, священнических одежд (кроме подрясника и скуфьи). Также иерей Павел Плятов лишается права преподавания благословения и причащения священническим чином. Запреты будут действовать до вынесения решения Церковного суда. Соответствующий указ подписан епископом Скопинским и Шацким Питиримом.