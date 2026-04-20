Рязанские врачи удалили из желудка подростка 20-сантиметровый комок хурмы

15-летняя девочка поступила в Рязанскую областную детскую клиническую больницу имени Н. В. Дмитриевой с жалобами на сильную боль в животе. Она съела за раз более одного килограмма хурмы. Также у пациентки пропал аппетит и появилась тошнота. Во время обследования врачи выявили фитобезоар — инородное тело, сформировавшееся из непереваренной растительной клетчатки, в случае пациентки — хурмы. Хирурги провели операцию и удалили инородное тело. Отмечается, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее выписали.

Рязанские врачи удалили из желудка подростка образование длиной 20 см из непереваренной хурмы. Об этом сообщили 20 апреля в соцсетях Минздрава РФ.

«Такое образование не растворяется соляной кислотой, содержащейся в желудочном соке. Длительное нахождение фитобезоара в желудочно-кишечном тракте может приводить к различным осложнениям», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Олег Ларькин.

