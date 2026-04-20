Рязанцы пожаловались на подтопление в районе Дягилева

Жители Рязани сообщили о подтоплении в районе Дягилева при движении с улицы Аллейной в сторону окружной дороги. Информация появилась в группе «Дягилево ВКонтакте». По словам горожан, уровень воды продолжает подниматься, из-за чего участок становится труднопроходимым. Они отмечают, что подобную ситуацию наблюдают впервые за последние 20 лет.

Жители Рязани сообщили о подтоплении в районе Дягилева при движении с улицы Аллейной в сторону окружной дороги. Информация появилась в группе «Дягилево ВКонтакте».

По словам горожан, уровень воды продолжает подниматься, из-за чего участок становится труднопроходимым. Они отмечают, что подобную ситуацию наблюдают впервые за последние 20 лет.

Местные жители предполагают, что подтопление могло усилиться из-за засорения оврага ветками, деревьями и грунтом, который ранее сдвигали сверху склона.