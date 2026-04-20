Банковские сервисы и маркетплейсы перестали работать за границей для россиян

Как заявила журналистам жительница Турции, раньше доступ был ограничен только к «Госуслугам» и другим правительственным ресурсам, но теперь не открываются банки и маркетплейсы. По ее словам, выручают VPN-сервисы, которые позволяют менять IP-адрес на российский. Кроме того, возникают проблемы при попытке зайти на сайты авиакомпаний для покупки билетов. Отмечается, что сервисы не открываются при подключении через Wi-Fi в отеле или местную мобильную сеть. При этом уточняется, что в странах СНГ таких проблем нет.

Туристы, отдыхающие в Турции и Египте, пожаловались на проблемы с доступом к российским ресурсам. Также с ограничениями столкнулись в Таиланде и Вьетнаме. Об этом 20 апреля рассказал «Ъ FM» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

