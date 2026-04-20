Россиянам рассказали, как увеличить количество пенсионных баллов

Во-первых, нужна официальная «белая» зарплата: чем она выше, тем больше взносов перечисляет работодатель. Во-вторых, если отсрочить выход на пенсию, то начнут действовать повышающие коэффициенты — так вырастут и баллы, и фиксированная выплата. В-третьих, баллы начисляют за нестраховые периоды: срочную службу в армии, уход за детьми, инвалидами или пожилыми людьми.