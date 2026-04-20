Россиянам начали рассылать фейковые сообщения о штрафах за неправильную парковку

Россиянам начали рассылать фейковые сообщения о штрафах за неправильную парковку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка».

По данным издания, мошенники рассылают автомобилистам сообщения о штрафах за якобы неправильную парковку.

Аферисты присылают смс с примерно таким текстом: «Ваш автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака. Штраф 3000 руб. Оплатите по ссылке, чтобы избежать удвоения».

Отмечается, что схема особенно актуальна для апреля, когда появляются новые дорожные знаки и временные ограничения.

«Проверять штрафы нужно только через официальные ресурсы: „Госуслуги“ или сайт ГАИ. Оплата штрафов через смс-ссылки — это всегда мошенничество», — отметили в сообщении.