Россия вошла в топ-10 стран по доступности огурцов

При этом средняя цена за кг огурцов в РФ составляет 217 рублей. Как поясняют эксперты, высокий результат обеспечен за счёт масштабного тепличного производства и высокой самообеспеченности страны, что снижает зависимость от импорта и курсовых колебаний. Кроме того, ритейлеры удерживают минимальные наценки, так как огурцы воспринимаются как базовый продукт. Наименьшие цены на огурцы зафиксированы в Саудовской Аравии — всего 64 рубля за кг.

Россия заняла девятое место среди крупнейших экономик мира по доступности огурцов. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на исследование открытых данных.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.