Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ

Отмечается, что Росавиация с учетом позиции Минтранса и МИД отменила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ. Кроме того, сняты ограничения на полеты авиакомпаний РФ через воздушное пространство Ирана.

