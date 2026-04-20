РИА Новости: Рязанская область заняла 31-е место в рейтинге дисциплинированных заемщиков

Лидерами по платежной дисциплине стали Севастополь (2,67%), Крым (3,16%), Петербург (3,23%), Чувашия (3,30%) и Якутия (3,44%). Замыкают пятерку лидеров Москва (3,48%). Худшая ситуация у Ингушетии (25,51%), Чечни (14,60%) и Дагестана (14,47%). В среднем по России доля просрочки составила 4,59%.

Рязанская область заняла 31-е место с показателем 4,48%. Об этом свидетельствует рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности по кредитам на 1 марта 2026 года, передает РИА Новости.

