Работникам рязанского предприятия задолжали три млн рублей по зарплате

Директор рязанского предприятия год не выплачивал сотрудникам зарплату и задолжал им три миллиона рублей. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Руководитель рязанского следкома Олег Васильев с использованием видеоконференцсвязи провел личный прием работников.
Выяснилось, что директор предприятия по розничной торговле пищевыми продуктами не выплачивал 17 сотрудникам зарплату с января 2025-го по февраль 2026 года. При этом, у него были деньги на погашение задолженности, уточнили в следкоме.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления. Следователи исследуют финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Также принимаются меры к погашению задолженности.