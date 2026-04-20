Правительство упростило выдачу лекарств детям из многодетных семей

Правительство России изменило порядок предоставления бесплатных рецептурных лекарств детям из многодетных семей. Речь идет о дошкольниках до 6 лет, которым препараты выдают бесплатно по рецепту врача. Ранее оформить такой рецепт можно было только в региональных медорганизациях, так как финансирование шло через бюджеты субъектов. Теперь родители смогут получить рецепт и в федеральных медицинских учреждениях, где наблюдается ребенок.

Правительство России изменило порядок предоставления бесплатных рецептурных лекарств детям из многодетных семей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Речь идет о дошкольниках до 6 лет, которым препараты выдают бесплатно по рецепту врача. Ранее оформить такой рецепт можно было только в региональных медорганизациях, так как финансирование шло через бюджеты субъектов.

Теперь родители смогут получить рецепт и в федеральных медицинских учреждениях, где наблюдается ребенок.

«Чтобы исключить такие ситуации, правительство меняет текущий порядок: теперь оформлять бесплатные рецепты для детей до 6 лет можно будет и там, где прикреплен ребенок», — отметил Мишустин.

По его словам, новый механизм упростит процесс получения лекарств и позволит родителям быстрее оформлять необходимые документы для лечения детей.