Пользователи пожаловались на сбои в работе ChatGPT и Gemini

Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе ChatGPT. По их словам, сервис не открывается или не отвечает на запросы. С проблемами также столкнулись и пользователи ИИ-бота Gemini. По данным сервиса Downdetector, за последний час зафиксировали около 3 тысяч жалоб на работу ChatGPT, за сутки — более 3,1 тысячи.

Чаще всего пользователи сообщают о сбоях личного кабинета. Проблемы наблюдаются на разных устройствах: 36,2% жалоб поступили от пользователей Windows, 34,4% — iOS, 15,3% — Android.

Фото: Downdetector.