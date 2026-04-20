Около трех тонн рязанской рыбной продукции экспортировали в Беларусь

При проверке партии нарушений ветеринарного законодательства не выявлено. Компания ранее прошла аттестацию Россельхознадзора и подтвердила соответствие нормам ЕАЭС.

В 2026 году около 3 тонн рыбной продукции рязанского производителя поставлено на экспорт в республику Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Рязанской области.

При проверке партии нарушений ветеринарного законодательства не выявлено. Компания ранее прошла аттестацию Россельхознадзора и подтвердила соответствие нормам ЕАЭС.