Над Рязанью засняли пролёт ракеты-носителя «Союз»
Отмечается, что пролёт ракеты заметили в небе над городом 17 апреля. «Рождается интересный эффект космической медузы — выхлопные газы ракеты интенсивно расползаются и ярко подсвечиваются уже зашедшим глубоко за горизонт солнцем», — написали в посте.
Фото и видео: Telegram-канал «TimeLabs».