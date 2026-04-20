Над Рязанью засняли пролёт ракеты-носителя «Союз»

Отмечается, что пролёт ракеты заметили в небе над городом 17 апреля. «Рождается интересный эффект космической медузы — выхлопные газы ракеты интенсивно расползаются и ярко подсвечиваются уже зашедшим глубоко за горизонт солнцем», — написали в посте.