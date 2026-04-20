На Шри-Ланке поезд насмерть сбил россиянку

На Шри-Ланке погибла 23-летняя туристка из России. Ее сбил поезд, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Коломбо. По предварительным данным, девушка переезжала железнодорожные пути на электрическом мотоцикле, но не успела завершить маневр и попала под поезд. Она погибла на месте.

«Посольство России в Шри-Ланке располагает информацией об этом инциденте и держит ситуацию на контроле. С родственниками в контакте», — отметил пресс-секретарь дипмиссии Михаил Рогов.