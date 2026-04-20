На Лыбедском бульваре дерево упало на тротуар
Дерево рухнуло около Главпочтамта. Местные жители отметили, что оно упало из-за ветра на пешеходную дорожку. Дерево не убирают сутки, уточнили рязанцы. На опубликованных кадрах видно, что оно лежит на проводах.
Видео взято из соцсетей.