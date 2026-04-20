МЖД провела в Рязанской области ярмарку вакансий

Предприятия Московской железной дороги подключились к Всероссийской ярмарке трудоустройства. Площадки для встреч с соискателями организовали в Рязани и Ряжске, сообщили в пресс-службе компании. Сотрудники МЖД подробно объяснили посетителям, чем занимаются разные подразделения компании, какие вакансии открыты прямо сейчас и на какую зарплату могут рассчитывать новички. Особый интерес вызвала возможность бесплатно выучиться на новую специальность или повысить квалификацию за счет работодателя.

В Рязанской области железная дорога больше всего нуждается в монтерах пути, дежурных по переездам и станциям, слесарях по ремонту подвижного состава, машинистах крана, осмотрщиках-ремонтниках вагонов и электромеханиках.