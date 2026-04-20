Минтранс предложил расширить льготы для многодетных семей в аэропортах

Минтранс России предложил увеличить время бесплатного нахождения автомобилей многодетных семей на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин на форуме «Малая Родина — сила России», пишет ТАСС. По его словам, также планируется выделить отдельные зоны для посадки многодетных семей на транспортных объектах.

Минтранс России предложил увеличить время бесплатного нахождения автомобилей многодетных семей на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин на форуме «Малая Родина — сила России», пишет ТАСС.

По его словам, также планируется выделить отдельные зоны для посадки многодетных семей на транспортных объектах.

Кроме того, в ведомстве рассматривают возможность установки специальных навигационных указателей для детей, чтобы им было проще ориентироваться в аэропортах и на вокзалах.

Никитин отметил, что уже утвержден стандарт комнат матери и ребенка, а также детских игровых зон на транспортных объектах. Эту инфраструктуру планируют дальше развивать.

Также Минтранс вводит дорожный знак, обозначающий парковку для многодетных семей на территориях социальных объектов.