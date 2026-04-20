Минтранс предложил расширить льготы для многодетных семей в аэропортах

Минтранс России предложил увеличить время бесплатного нахождения автомобилей многодетных семей на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин на форуме «Малая Родина — сила России», пишет ТАСС.
По его словам, также планируется выделить отдельные зоны для посадки многодетных семей на транспортных объектах.
Кроме того, в ведомстве рассматривают возможность установки специальных навигационных указателей для детей, чтобы им было проще ориентироваться в аэропортах и на вокзалах.
Никитин отметил, что уже утвержден стандарт комнат матери и ребенка, а также детских игровых зон на транспортных объектах. Эту инфраструктуру планируют дальше развивать.
Также Минтранс вводит дорожный знак, обозначающий парковку для многодетных семей на территориях социальных объектов.