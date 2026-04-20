Матвиенко заявила, что процедура развода не должна быть «слишком простой»

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России» выразила мнение, что процедура развода в России не должна быть слишком простой, особенно, если в семье есть дети. Ее слова 20 апреля передало ТАСС. Матвиенко привела в пример страны Запада, где процедура развода занимает минимум два года. «У нас пришли, написали заявление, двое-трое детей. И свободны. Так не может быть, так не должно быть», — сказала Матвиенко.

