Кишечную палочку нашли в колбасе из «Ленты»

Бактерии обнаружили в варёно-копчёном сервелате «Мускатный» бренда «Ремит», который продавался в гипермаркете «Лента» в Астрахани. Пробы отобрали в магазине и отправили на экспертизу. Лаборатория показала: в продукте есть бактерии группы кишечной палочки. Производитель колбасы — мясоперерабатывающий завод «Ремит» из Подольска. Отмечается, что информацию уже передали в подмосковный Роспотребнадзор. Ранее в холодце этого бренда находили кишечную палочку, бактерии стафилококка и клостридии.

Об этом сообщает Telegram-канал Shot-проверка.

