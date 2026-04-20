Исследование: около половины компаний Рязани потребовали от офисных сотрудников соблюдения дресс-кода

Отмечается, что с дресс-кодом сталкиваются 45% работников: для 7% он является строгим, еще 38% обязаны придерживаться делового стиля. При этом 80% сотрудников приобретают офисную одежду полностью за свой счет, и лишь 7% работодатель компенсирует расходы или предоставляет униформу. Средние траты на соответствие требованиям составляют 31 000 рублей. Большинство (58%) сотрудников относятся к дресс-коду положительно, а 50% воспринимают его спокойно. Лишь 8% высказались против подобных ограничений.

Каждая вторая компания в Рязани требует от офисных сотрудников соблюдения корпоративного стиля в одежде, выяснили аналитики SuperJob.

При этом сами работники оценивают влияние внешнего вида на карьеру в 5,2 балла из 10, причем 14% уверены, что именно соблюдение дресс-кода сыграло решающую роль в их профессиональном росте.