Hh.ru: курьеры и маляры обогнали по росту зарплат программистов в Рязанской области

Рейтинг специализаций с максимальным ростом доходов возглавили не офисные сотрудники, а представители рабочих профессий. Курьерам стали предлагать на 37 500 больше (до 184 000 рублей), малярам — на 57 500 (до 137 500), а программистам — на 67 500 (до 125 000). Также в топ-10 вошли сварщики, монтажники, прорабы и учителя. По отраслям сильнее всего прибавил административный персонал (+38 600), а самая высокая зарплата традиционно у топ-менеджеров (129 000 рублей).

В первом квартале 2026 года средняя предлагаемая зарплата в Рязанской области выросла на 10 500 рублей и достигла 72 000 рублей. Об этом свидетельствуют данные hh.ru.

