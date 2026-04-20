В ночь на 20 апреля над регионами РФ сбили 112 украинских БПЛА. Их уничтожили над территориями Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки БПЛА на морской порт в Туапсе погиб один мужчина, еще один пострадал. Помимо этого, в порту произошло возгорание, повреждена и гражданская инфраструктура в городе. Обломки БПЛА повредили стекла в школе, детском саду, музее, церкви и многоэтажке в Туапсе.

Более ста беспилотников сбили над регионами РФ за ночь, есть жертвы. Об этом сообщает Минобороны.

