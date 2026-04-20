Более 500 рязанцев получили штрафы за незаконную торговлю

Всего с начала года 535 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 427 900 рублей. Рязанцам напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, потому что у продавцов нет санитарных книжек.

