Более 40 пациентов из Сараевского района прошли обследование в кардиодиспансере

Специалисты Рязанского кардиодиспансера приняли более 40 пациентов из Сараевского района. Об этом сообщили в региональном минздраве. Прием организовали для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоящих на диспансерном учете. Для них провели ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов, а также консультации кардиологов и сосудистых хирургов.

Проект направлен на контроль состояния здоровья жителей отдаленных территорий региона и действует при поддержке муниципалитетов. По словам главного врача кардиодиспансера Анастасии Филимоновой, такие приемы будут продолжаться.

«Задача — обеспечить доступность и высокое качество специализированной помощи пациентам независимо от места жительства», — подчеркнула она.