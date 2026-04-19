В Рязанской области нашли подтверждение захоронения графа Остермана-Толстого
В селе Красная Слобода Сапожковского округа обнаружено прямое доказательство того, что в местной Троицкой церкви покоится герой Отечественной войны 1812 года граф Александр Остерман-Толстой. Об этом сообщил сапожковский краевед Александр Губарев на Остермановских чтениях в Государственном историческом музее в Москве, написали в ИД «Пресса».

Ранее историки опирались лишь на косвенные данные: известно, что в 1857 году гроб с телом генерала доставили из Женевы в родовое поместье, но документов о самом захоронении не сохранилось.

Прорыв случился при расчистке фамильной усыпальницы в подклете Троицкого храма. Среди земли и камней нашли металлическую пластину, которая крепилась к гробу. На ней по-французски выгравировано: «Граф Остерман-Толстой, генерал от инфантерии. Годы жизни 1772-1857». Эта находка исключает любые сомнения — генерал действительно похоронен в Красной Слободе.

В склепе также покоятся другие представители знаменитого рода: генерал-губернатор Москвы Федор Остерман, канцлер Российской империи Иван Остерман, их мать и супруга сподвижника Петра I Марфа Ивановна. Родовое гнездо Остерманов в Сапожковском округе существует с 1721 года, когда Петр Великий пожаловал эти земли Андрею Остерману.

Несмотря на разорение могил в советское время, прах исторических деятелей сохранился. Краеведы надеются, что со временем усыпальница будет восстановлена и станет местом памяти для потомков тех, кто служил Отечеству.