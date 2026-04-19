В Рязани на выставке «Пойдем домой» семь кошек и три собаки нашли хозяев
На мероприятии представители приютов, волонтеры и специалисты службы по контролю за безнадзорными животными представили несколько десятков собак и кошек, которые ищут постоянных хозяев. Все эти животные когда-то были подобраны на улицах, прошли лечение, стерилизацию, вакцинацию и социализацию. Они здоровы, привиты и не проявляют агрессии. Отдать питомца в добрые руки можно только совершеннолетнему человеку. В этот раз семь кошек и три собаки обрели новый дом.
Как сообщили «Рязанские ведомости», в Доме молодежи в третий раз прошла выставка-пристройство бездомных животных «Пойдем домой».
На мероприятии представители приютов, волонтеры и специалисты службы по контролю за безнадзорными животными представили несколько десятков собак и кошек, которые ищут постоянных хозяев. Все эти животные когда-то были подобраны на улицах, прошли лечение, стерилизацию, вакцинацию и социализацию. Они здоровы, привиты и не проявляют агрессии.
Отдать питомца в добрые руки можно только совершеннолетнему человеку. В этот раз семь кошек и три собаки обрели новый дом.