В России утвердили новый стандарт качества для шиповника

Согласно документу, шиповник должен быть чистым, свежим, полностью созревшим и без повреждений. Допустимый цвет — от оранжевого до ярко-красного, при этом окраска должна быть равномерной. В партии допускается не более 1% примесей: веточек, листьев и других растительных остатков. Плоды не должны быть излишне влажными. Также установлены размерные ограничения: длина плодов — от 0,7 до 3 см, диаметр — от 0,6 до 1,7 см.

Росстандарт принял новый ГОСТ на плоды шиповника — документ вступит в силу в сентябре 2026 года. Действующий стандарт был утвержден еще в 1995 году и давно устарел, написали РИА Новости.

Новые правила распространяются на шиповник, который поставляется для промышленной переработки и продажи населению. На плоды, используемые для производства лекарств, требования не распространяются.

Согласно документу, шиповник должен быть чистым, свежим, полностью созревшим и без повреждений. Допустимый цвет — от оранжевого до ярко-красного, при этом окраска должна быть равномерной.

В партии допускается не более 1% примесей: веточек, листьев и других растительных остатков. Плоды не должны быть излишне влажными.

Также установлены размерные ограничения: длина плодов — от 0,7 до 3 см, диаметр — от 0,6 до 1,7 см.

На транспортной упаковке теперь обязательно размещать маркировку «Скоропортящийся груз» и указание на температурный режим хранения. Это поможет сохранить качество продукции при доставке.

