Синоптики предупредили рязанцев о резком похолодании
По данным синоптиков, 19 апреля на территории региона средняя суточная температура воздуха снизится на пять и более градусов по сравнению с предыдущими сутками.
В Рязанской области ожидается существенное понижение температуры воздуха. Информацию разместили на сайте регионального МЧС со ссылкой на филиал ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В связи с изменением погодных условий рязанцам советуют соблюдать меры предосторожности:
- не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями;
- по возможности ограничьте время нахождения на улице;
- на случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь.