Прокуратура потребовала реконструкции очистных сооружений под Рязанью
Сообщается, что районная прокуратура уже подала иск с требованием обязать администрацию округа разработать проект реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод на улице Лесной. Также на контроле остается исполнение решения о финансировании строительства очистных на улице Бутырки стоимостью 155 миллионов рублей.
Прокурор области Дмитрий Коданёв принял жителей Рязанского округа, пожаловавшихся на загрязнение почвы из-за неисправных очистных в поселке Мурмино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
