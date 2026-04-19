Над регионами России сбили 13 БПЛА. Об этом сообщили в МО РФ.
Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Напомним, 18 апреля над Рязанской областью сбивали беспилотник.