На фестивале «Рязанское море» зарегистрировали брак

Молодожены Андрей и Мария выбрали необычную локацию для регистрации. По их словам, их привлекла красота весенней природы и возможность провести свадьбу на свежем воздухе. Невеста призналась, что даже рассматривала вариант выйти на сап-доске в свадебном платье — символично, чтобы поплыть в новую жизнь. От этой идеи в итоге отказались, но атмосфера праздника от этого не пострадала.

18 апреля на сап-фестивале «Рязанское море» зарегистрировали брак. Выездную церемонию провел амбассадор премии креативных индустрий «Сервис-ЗАГС» на пристани Борковского затона, сообщила журналист РЗН. Инфо с места событий.

Декорации церемонии выдержали в бежево-белых тонах. Невеста была в пышном платье и блестящей фате, жених выбрал насыщенный изумрудный костюм. Гости и участники фестиваля стали свидетелями трогательного момента и проводили пару аплодисментами.

В свадебное путешествие новоиспеченные супруги планируют отправиться по горам России. Пара познакомилась четыре года назад в деревне. Предложение Андрей сделал романтично — предварительно завязав невесте глаза. Когда Мария их открыла, перед ней были цветы и шампанское.

Как прошло мероприятие и как рязанцы и гости региона покорили воду на Борковском затоне — можно прочитать в публикации РЗН. Инфо.