Из ревности рязанка угрожала зарубить мужа топором

В селе Батьки Сасовского района Рязанской области 45-летняя женщина угрожала мужу топором. Конфликт произошел после семейного застолья, сообщили в полиции.

По версии следствия, когда друзья супругов разошлись, хозяйка упрекнула супруга в излишнем внимании к одной из гостей. Мужчина отрицал обвинения и пытался успокоить жену. В ответ женщина взяла топор и пригрозила расправой. Испугавшийся 29-летний муж выбежал из дома и обратился в полицию, после чего уехал к родителям в соседний район.

Приехавшие на место участковые изъяли топор и доставили женщину в отдел полиции. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ — угроза убийством. По этой статье грозит до двух лет лишения свободы.