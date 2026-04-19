Двух рязанцев посадили за разбой

Советский районный суд Рязани вынес приговор двум рязанцам, признанным виновными в разбойном нападении. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, осужденные договорились заранее и напали на потерпевшего, чтобы отнять имущество. При этом они применили насилие, опасное для жизни и здоровья, а один из них использовал предмет в качестве оружия.

В суде оба подсудимых полностью признали вину, раскаялись в содеянном и согласились с предъявленным обвинением.

Суд назначил первому рязанцу один год и шесть месяцев лишения свободы, второму — два года. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу 10 апреля 2026 года.