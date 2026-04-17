Жители Рязанской области пожаловались на аварийные тополя у остановки школьного автобуса. Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» «Новости | Услуги | Касимов Спас-Клепики Ермишь |".
Жители поселка Ненашкино Клепиковского округа рассказали, что в центре населенного пункта растут тополя старше 60-ти лет. По их словам, деревья находятся в плохом состоянии, сучья постоянно обламываются, а мусор под ними никто никогда не убирал. Местные не раз обращались в администрацию с коллективным заявлением, но решения до сих пор нет. При этом под тополями расположена остановка школьного автобуса, а сотрудники администрации, как отмечают рязанцы, только приходят и делают фотографии, никаких действий не предпринимая. Они попросили спилить опасные деревья и вывезти мусор.
