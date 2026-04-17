За неделю 166 рязанцев получили штрафы за парковку на газонах

Всего с начала года в Рязани 424 нарушителя привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках составила 523 000 рублей (из них 11 юрлиц — на 110 000 рублей).