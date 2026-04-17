В ТРЦ «Марко Молл» открывается пространство креативных индустрий «Модный дом — кузница брендов»

В ТРЦ «Марко Молл» в Рязани стартует масштабный проект для представителей креативной индустрии — ивент пространство «Модный дом — кузница брендов. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра. Проект станет центром притяжения для дизайнеров, художников, мастеров декоративно прикладного искусства, фотографов, стилистов и всех, кто связан с модной индустрией региона.

Как отметили в пресс-службе ТРЦ, «Модный дом — кузница брендов» — это экосистема для развития креативного бизнеса: пространство для проведения модных показов, выставок и мастер классов, площадка для нетворкинга и поиска партнеров, место, где таланты получают возможность заявить о себе широкой аудитории, платформа для продвижения локальных брендов и мастеров.

Проект будет открыт для всех рязанцев и гостей города — здесь можно будет проводить фотосессии и арендовать понравившиеся образы от локальных дизайнеров.

В пятницу, 24 апреля, на выставке «Зазеркалье» в рамках проекта «Модный дом — кузница брендов» свои коллекции представят рязанские дизайнеры-модельеры Светлана Мосолова, Светлана Коренева, Мария Ермакова и другие.

Торжественное открытие пространства пройдет 25 апреля. Программа начнется в 15:00. В нее будут включены: диджей сет, выступления артистов и танцоров, 12 модных показов от локальных дизайнеров и выставка-ярмарка работ мастеров декоративно прикладного творчества.

В субботу, 26 апреля, программа продолжится выставкой работ дизайнеров и мастеров народно прикладного творчества и мастер классами от профессионалов индустрии.

«Открытие «Модного дома — кузницы брендов» — важный шаг в развитии креативных индустрий региона. Проект поддерживает локальных дизайнеров и помогает им выйти на новый уровень, создает площадку для диалога между мастерами и аудиторией, способствует популяризации рязанских брендов и формирует новую культурную точку притяжения в городе.

«Марко Молл» традиционно поддерживает творческие инициативы и приглашает всех, кто ценит моду, искусство и творчество, присоединиться к проекту. Это отличная возможность вдохновиться работами талантливых локальных дизайнеров и мастеров, зарядиться творческой энергией и узнать о новых трендах и возможностях для самореализации», — отметил директор по маркетингу и PR ТРЦ «Марко Молл» Константин Денисов.

Возрастное ограничение — 18+.