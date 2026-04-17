В рязанском Госстройнадзоре напомнили о новых строительных ГОСТах

В рязанском Госстройнадзоре напомнили о новых строительных ГОСТах, вступивших в силу с 1 декабря 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Первый — ГОСТ Р 58561-2026 — регулирует использование термически модифицированной древесины (ТМД) для ограждающих конструкций внутри и снаружи зданий. Исключение — несущие деревянные элементы.

Второй — ГОСТ Р 72573-2026 — устанавливает требования к серпентинитовым щебню и гале. Их разрешат применять для обратной засыпки, в конструкциях, работающих при высоких температурах, а также для биологической защиты и в производстве бетонов.

Новые стандарты, по данным ведомства, помогут унифицировать требования к качеству материалов, повысить надежность и долговечность строений, а также расширить сферу использования этих материалов.