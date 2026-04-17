В Рязанской области зацвела сон-трава

Сон-трава носит официальное название «Прострел раскрытый». Цветет с апреля по май. В народной медицине препараты из прострела используют как успокаивающее и снотворное средство, а также в качестве противовоспалительного, бактерицидного и других средств. Прострел раскрытый занесён в Красные книги многих стран и регионов России (например, Московской, Орловской, Липецкой, Тульской областей).