В марте 2026 года количество выданных автокредитов в России увеличилось на 10,4% по сравнению с мартом прошлого года и составило 86 900. В Рязанской области рост оказался значительно выше — плюс 37,7%. Это один из самых высоких показателей среди регионов-лидеров. Также значительный рост зафиксирован в Липецкой области (+39,4%), Москве (+33,8%), Тульской области (+26,1%), Петербурге (+25,3%) и Московской области (+24,9%). При этом в ряде регионов выдача автокредитов сократилась.

В Рязанской области выдача автокредитов в марте выросла на 37,7%. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в целом спрос на автокредиты остается невысоким из-за повышения утильсбора, высоких ставок и роста цен на автомобили.