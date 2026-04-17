В Рязанской области открыли проезд по ранее подтопленным дорогам

В Рязанской области восстановили движение по двум участкам дорог, ранее подтопленным из-за паводка. 17 апреля в Кадомском округе после спада уровня воды в реке Мокша освободился от воды участок дороги в селе Чермные. Аналогичная ситуация произошла в Спасском округе — у населенного пункта Маяк, где вода сошла после снижения уровня реки Проня.