В Рязанской области молодой человек изготовил марихуану и пытался продать ее

В Сасове молодой человек изготовил марихуану и пытался продать ее. Об этом сообщили 17 апреля в пресс-службе УМВД по региону.

Оперативники получили сведения, что житель Сасова пытается найти в регионе людей, которые купят марихуану. Выяснилось, что в доме 29-летнего молодого человека хранятся наркотики. Полицейские подготовили специальную операцию, которая исключала возможность уничтожить улики, и обследовали помещение.

В итоге у злоумышленника при себе нашли сверток с высушенными растениями. В доме хранились пакеты с фрагментами запрещенных веществ. Экспертиза установила, что это была марихуана общим весом более 288 граммов. Наркотики изъяли. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации МВД, 29-летний молодой человек в интернете купил семена элитного сорта конопли, оборудовал место для выращивания растений с дополнительным освещением, вентиляцией и автоматическим поливом. Затем с кустов срезал фрагменты и приготовил наркотическое средство.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой грозит до 10 лет тюрьмы.