В Рязани выявили нарушения при трудоустройстве бывших госслужащих

Прокуратура Московского района Рязани проверила, как в компаниях соблюдают антикоррупционные правила. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Выяснилось, что две организации приняли на работу бывших госслужащих, но не сообщили об этом в госорганы в установленный срок.

После проверки прокуратура возбудила четыре административных дела. Руководителям и бывшим сотрудникам грозят штрафы от 20 до 50 тысяч рублей.