В Рязани восстановили подачу света после аварии

В 11:59 в результате повреждения кабельных линий произошло отключение электроэнергии по следующим улицам: Высоковольтная, Шевченко, Гагарина, Островского, Черновицкая, 9-я Линия, 10-я Линия, 11-я Линия, 12-я Линия, Линия пер., Дорожный пер., Новопавловская, Осипенко, Осипенко пер., Прудный переулок, Прудный проезд, Стройкова, Школьный 1-й проезд. В 15:00 электроснабжение восстановили в полном объёме.