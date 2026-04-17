В Рязани таксисты вынужденно повысили цены на поездки из-за разбитых дорог

В Рязани водители такси обратились к пассажирам с объявлением о вынужденном повышении тарифа на 100 рублей независимо от стоимости, установленной агрегаторами. Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» «Новости Рязани».

Как пояснили перевозчики, причина кроется в плохом состоянии дорог и многокилометровых пробках, которые увеличивают время в пути как по маршруту, так и вне его.

Один из местных водителей в комментарии к посту добавил, что из-за разбитых покрытий постоянно страдает подвеска автомобилей, а средства уходят на дорогостоящий ремонт и бензин. По его словам, агрегаторы устанавливают слишком низкие цены, из-за чего люди работают практически за копейки. Также, по словам таксиста, некоторые пассажиры готовы требовать невозможного за небольшую сумму, не учитывая состояние дорог и пробки.

