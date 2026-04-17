В Рязани стартовало строительство второй очереди ЖК «Символ»

Подрядчик уже монтирует ограждение, системы видеонаблюдения, прокладывает временные коммуникации и дороги, а также обустраивает бытовой городок для рабочих. В ближайшее время приступят к заливке фундамента. Всего в новом доме появится 385 квартир общей площадью более 16 000 кв. м. Во дворе комплекса высадят деревья и кустарники, а также сделают зоны отдыха и детские площадки.

Фото: госстройнадзор по Рязанской области.